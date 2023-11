Il Responsabile Tecnico della Selezione U19 di rugby dell’Italia, Alessandro Castagna, ha diramato la lista dei 26 convocati per il raduno che si terrà a Napoli dal 4 al 10 dicembre e che porterà alla sfida di sabato 9 dicembre tra gli Azzurrini e i pari età della Francia.

Sarà un test importante per la formazione interamente composta da giocatori nati nel 2005, che potranno misurarsi con i coetanei d’Oltralpe in una sfida che vedrà il Villaggio del Rugby nell’ex Base Nato di Bagnoli come palcoscenico.

A presentare il raduno e la sfida è lo stesso Castagna: “I ragazzi del 2005 sono un gruppo interessante con alcuni elementi che mostrano ottime potenzialità e che stanno già partecipando all'attività della Nazionale U20. La U19 infatti è una selezione di sviluppo strettamente collegata alla U20, e darà l'opportunità ai ragazzi di misurarsi a livello internazionale. Questa è una tappa fondamentale nel processo di formazione e sviluppo delle persone prima e dei giocatori dopo. Questo primo raduno ci dà la possibilità di confrontarci con una delle nazionali più forti al mondo, in particolare a livello giovanile, grazie ad una seduta congiunta e una partita dove ancora al centro ci saranno lo sviluppo e la crescita di tutti i giocatori e del gruppo. Sarà importantissimo da subito trovare una nostra identità forte e portarla avanti per tutto il percorso che quest'anno prevede 5 incontri internazionali.Tutti i ragazzi coinvolti avranno la possibilità mettersi alla prova in un contesto più sfidante di quello a cui sono abituati e questo creerà in loro l'esigenza di migliorare attraverso il lavoro quotidiano in tutti gli aspetti fondamentali del gioco: tecnici, tattici, strategici, fisici e mentali. Aspetti che contribuiscono a elevare la prestazione individuale e di gruppo”. Qui di seguito la lista dei 26 atleti convocati:

Filippo ANTICO (Rugby Petrarca)

Alfonso BELLINO (Verona Rugby)

Niccolò BENI (Biarritz Olympique)

Pietro BETTINI (Rugby Parabiago)

Nicola BOLOGNINI (Rugby Rovigo Delta)

Samuele BORDINI (Rugby Parma F.C. 1931)

Francesco BORELLI (Valpolicella Rugby)

Giacomo CASIRAGHI (Biella Rugby)

Simone DEL VECCHIO (Rugby Experience L’Aquila)

Damiano DI CENSI (Fiamme Oro Rugby)

Riccardo FAVARETTO (Mogliano Veneto Rugby)

Diego FRANCHINI (Rugby Petrarca)

Matteo GAETANO (Unione Monferrato Rugby)

Giorgio Luca KAKALIASHVILI (Valorugby Emilia)

Darren Roberto LOW (Ealing Trailfinders)

Pietro MELEGARI (Rugby Parma F.C. 1931)

Mattia MIDENA (Rugby Paese)

Gianluca MUGNAINI (Rugby Milano)

Tommaso MUGNAINI (Rugby Colorno 1975)

Tommaso MUSSINI (Valorugby Emilia)

Tiziano PASINI (Rugby Parabiago)

Alessio PENSIERI (Fiamme Oro Rugby)

Gianmarco PIETRAMALA (Unione Rugby Firenze)

Giulio SARI (US Oyonnax)

Bruno VALLESI (Rugby Viadana 1970)

Federico ZANANDREA (Mogliano Veneto Rugby)