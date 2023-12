Settimana dedicata al tradizionale stage pre-natalizio con i pari-età irlandesi, il match dell’Epifania contro la Francia spostato a Viadana Roma – Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Under 20, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori classe 2004 e 2005 convocati per il test amichevole con l’Irlanda in programma venerdì 15 dicembre allo UCD Bowl di Dublino. Il gruppo farà base a partire dal pomeriggio di domenica 10 dicembre presso il BW Titian Inn di Silea (TV), per volare poi il giorno successivo alla volta della capitale irlandese, con quartier generale fissato al Leopardstown Hotel (Sandyford Business District Central Park). Martedì 12 dicembre la prima sessione di allenamento presso gli impianti della IRFU High Performance Facility, poi mercoledì seduta congiunta con il team irlandese. Giovedì 14 il Captain’s Run sul terreno dello University College Dublin Bowl, teatro del test di venerdì 15 con kick-off alle ore 14:00 locali. Sabato mattina il rientro in Italia. Un lavoro, quello con la Union irlandese, che trova continuità dopo le esperienze degli ultimi anni, consolidando il rapporto tecnico con la FIR dentro e fuori dal campo. “Andiamo ad affrontare la squadra vice-Campione del Mondo e Campione uscente del Sei Nazioni, inutile dire quanto impegnativo sarà il test di venerdì, ma oltre a quello è chiaro che tutta la settimana ci sarà utilissima in prospettiva del Torneo 2024”, commenta Roberto Santamaria, specialista degli avanti alla sua seconda stagione nello staff degli Azzurrini. “Siamo in una fase particolarmente delicata del percorso di costruzione del gruppo: con i primi raduni abbiamo puntato ad un monitoraggio allargato di giocatori classe 2005 e sui 2004 che l’anno scorso non erano nel roster, ora con Francia e Irlanda lavoreremo su più livelli, partendo dal test U19 di sabato a Napoli. Solo le verifiche competitive sul campo potranno confermare o meno le impressioni registrate ai raduni, le prossime settimane saranno in questo senso decisive e delineeranno il gruppo chiamato ad affrontare la stagione internazionale a partire dal match con l’Inghilterra del 3 febbraio ”. L’obiettivo è il Sei Nazioni, con quel terzo posto conquistato nel 2023 ad alzare fin da subito clamorosamente l’asticella: “Sappiamo di poter contare su giocatori di talento, ma come ogni anno le variabili sono tante. I 2003 in uscita avevano qualità non solo tecniche molto importanti, lo stesso i 2002 l’anno prima: ogni stagione porta le sue novità e le sue incognite, con un ruolo fondamentale giocato dall’annata che rimane, in questo caso i 2004. Di sicuro arriviamo al Torneo con un bagaglio importantissimo come quello del Mondiale: tutti abbiamo chiaramente capito quanto conti saper gestire le emozioni, tenere sotto controllo picchi e cali di energie nervose che in competizioni così livellate e con tempi di recupero ridotti hanno un impatto determinante su prestazioni e risultati. Dopo quello che abbiamo vissuto in Sudafrica credo che sia noi dello staff che i giocatori abbiamo un livello di consapevolezza maggiore, e questo se metabolizzato a dovere potrà fare la differenza”. Nel frattempo è stato deciso lo spostamento del match dell’Epifania contro la Francia U20 Campione del Mondo: sorte alcune difficoltà logistiche legate alla disputa inizialmente programmata allo Stadio "Lanfranchi" di Parma, la gara sarà disputata allo “Zaffanella” di Viadana, con data confermata al 6 gennaio 2024. Treviso-Dublino, raduno Nazionale U20 10-16 dicembre 2023 | giocatori selezionati: ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975)

BELLONI Luca (2004, Verona Rugby)

BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic)

BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta)

BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby)

CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza)

CINQUEGRANI Giovanni (2004, Rugby Paese)

D’ALESSANDRO Olmo (2004, Biarritz Olympique)

DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC)

ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta)

GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby)

GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970)

GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne)

IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino)

JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

NANNI Lorenzo (2004, US Oyonnax)

PADOAN Vittorio (2004, Mogliano Veneto Rugby)

PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

PISANI Federico (2004, Verona Rugby)

PUCCIARELLO Martino (CUS Milano Rugby)

REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby)

SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza)

SICILIANO Valerio (2004, CA Brive Rugby)

TONINELLI Andrea (2004, Rugby Parabiago)

ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prato Sesto) Lo staff della Nazionale Under 20 2023-2024: Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO Team Manager: Andrea SACCÀ Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI Area Medica: Giorgio DI GIACOMO – Leonardo ROLDAN – Stefano JACOTTI

Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI Video Analyst: Dario VALENTE