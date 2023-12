Roma – Il responsabile tecnico della selezione Under 23 dell’Italia, German Fernandez, ha diramato la lista dei 30 convocati che prepareranno la sfida di venerdì con la selezione irlandese delle IRFU Combined Academies. Quello di venerdì, che si giocherà ancora a Noceto, sarà il secondo incontro tra le due formazioni, che si sono affrontate anche domenica 10 dicembre. In quell’occasione a vincere, con il risultato di 45-33, sono stati gli Azzurrini. Per Fernandez sarà importante confermare quanto di buono visto nel primo incontro, cercando un altro successo e dando buoni segnali di crescita, migliorando sotto determinati aspetti: “La prima partita ha dato buone indicazioni. Nel primo tempo siamo riusciti a mostrare il nostro gioco. Nel secondo tempo, dopo il miglior momento dell’Irlanda, la squadra ha reagito gestendo il nuovo vantaggio acquisito tornando in controllo della partita. Per la seconda partita avremo a disposizione nuovi giocatori che avranno l’opportunità di confrontarsi a livello internazionale aggiungendo valore ad una squadra che ha le capacità di mostrare altri segnali di crescita nel prossimo impegno”. Qui di seguito la lista dei 30 selezionati: Destiny AMINU (Mogliano Veneto Rugby)

Luca ANDREANI (Zebre Rugby Club)

Riccardo ANDREOLI (Rugby Vicenza)

Franco AVACA (Mogliano Veneto Rugby)

Valerio BIZZOTTO (Rugby Petrarca)

Filippo BOZZONI (Zebre Rugby Club)

Federico CUMINETTI (Rugby Lyons)

Andrea CUOGHI (Rugby Lyons)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby Treviso)

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Rugby Club)

Matthias Leon DOUGLAS (Mogliano Veneto Rugby)

Filippo DRAGO (Benetton Rugby Treviso)

Mattia FERRARIN (Mogliano Veneto Rugby)

Alessandro FILONI (Rugby Lyons)

Lapo FRANGINI (Mogliano Veneto Rugby)

Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby Roma)

Riccardo GENOVESE (Zebre Rugby Club)

Alessandro GESI (Rugby Colorno 1975)

Bradley Ross HENDERSON (Rugby Lyons)

Ratko JELIC (Zebre Rugby Club)

Filippo LAZZARIN (Valorugby Emilia)

Samuele LOCATELLI (Rugby Viadana 1970)

Andrej MARINELLO (Valorugby Emilia)

Giulio MARINI (Mogliano Veneto Rugby)

Damiano MAZZA (Zebre Rugby Club)

Mattia MAZZANTI (Valorugby Emilia)

Enrico PONTARINI (Rugby Vicenza)

Davide RUGGERI (Zebre Rugby Club)

Nicolae Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby Roma)

Samuele TADDEI (Rugby Colorno 1975)