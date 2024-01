Il selezionatore dell’Italia U23, German Fernandez, ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida contro gli irlandesi della IRFU Combined Academies del 14 e del 19 gennaio a Dublino. Si tratta rispettivamente del terzo e del quarto incontro tra le due selezioni nel giro di poco più di un mese, nell’ottica di aumentare le possibilità di incontri internazionali per diversi giocatori nati tra il 1999 e il 2003.

Fernandez, fresco di ingresso nello staff della Nazionale Maggiore, pur mantenendo il suo ruolo di Direttore dell'Alto Livello Giovanile e della Transizione FIR, ha parlato dell’importanza dei due test con la selezione delle accademie d’Irlanda: “I precedenti due incontri hanno dato indicazioni molto importanti. Tra la prima e la seconda partita, in particolare, si sono visti subito tanti progressi. Abbiamo un gruppo pieno di qualità con tanti giocatori che sono pronti a dare il 100% per questa squadra e provare a mettersi in mostra per strappare una convocazione con la Nazionale Maggiore. Sicuramente uno degli aspetti più interessanti è quello di aumentare l’esperienza internazionale di tutti gli atleti. Ci attende una sfida ancora più grande in Irlanda: avranno voglia di performare al meglio in casa e dovremo innalzare ancora di più il livello della prestazione”.

Nei due precedenti, giocati entrambi a Noceto, l’Italia U23 ha vinto per 45-33 e 45-10, mostrando un’ottima solidità offensiva e dando buoni spunti a Fernandez e in generale agli addetti ai lavori. Qui di seguito la lista dei convocati dalla selezione U23 dell’Italia e il calendario degli incontri. Destiny Ugiagbe AMINU (Mogliano Veneto Rugby)

Riccardo ANDREOLI (Rugby Vicenza/Accademia Benetton Rugby)

Franco AVACA (Mogliano Veneto Rugby)

Sebastiano BATTARA (Mogliano Veneto Rugby)

Filippo BOZZONI (Zebre Rugby Club)

Federico CUMINETTI (Rugby Lyons)

Andrea CUOGHI (Rugby Lyons)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby Treviso, 2 caps con la Nazionale Maggiore)

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Rugby Club)

Matthias Leon DOUGLAS (Mogliano Veneto Rugby)

Filippo DRAGO (Benetton Rugby Treviso)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby Treviso, 1 cap con la Nazionale Maggiore)

Mattia FERRARIN (Mogliano Veneto Rugby)

Alessandro FILONI (Rugby Lyons/Accademia Zebre Parma)

Riccardo GENOVESE (Zebre Rugby Club/Accademia Zebre Parma)

Alessandro GESI (Rugby Colorno 1975/Accademia Zebre Parma)

Bradley Ross HENDERSON (Rugby Lyons/Accademia Zebre Parma)

Jadin Amoketi KINGI (Mogliano Veneto Rugby)

Filippo LAZZARIN (Valorugby Emilia)

Samuele LOCATELLI (Rugby Viadana 1970)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby Treviso, 6 caps con la Nazionale Maggiore)

Andrej MARINELLO (Valorugby Emilia)

Mattia MAZZANTI (Valorugby Emilia)

Dewi PASSARELLA (Mogliano Veneto Rugby)

Enrico PONTARINI (Rugby Vicenza/Accademia Benetton Rugby)

Giovanni QUATTRINI (Rugby Lyons/Accademia Zebre Parma)

Samuele TADDEI (Rugby Colorno 1975/Accademia Zebre Parma)

Antonio TRIPODO (Rugby Lyons)

Pietro TURRISI (Racing 92)

Flavio VACCARI (Rugby Rovigo Delta) Il calendario degli incontri: 9 dicembre 2023, Noceto, Stadio Nando Capra

Italia U23 v IRFU Combined Acadamies: 45-33 15 dicembre 2023, Noceto, Stadio Nando Capra

Italia U23 v IRFU Combined Academies: 45-10 14 gennaio 2024, Dublino

IRFU Combined Academies v Italia U23 19 gennaio 2024, Dublino

IRFU Combined Academies v Italia U23