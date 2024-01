Squadre in campo alle 14:00 ora italiana, dopo il duplice successo Azzurro di dicembre c’è grande attesa per le due gare di Dublino Roma – Lo staff tecnico della Selezione Nazionale U23, coordinato dal c.t. German Fernandez, ha deciso la formazione che domani, domenica 14 gennaio, con kick-off alle ore 13:00 locali (le 14:00 in Italia), presso il centro federale High Perfomance di Dublino sfiderà la selezione irlandese IRFU Combined Academies nel terzo della serie di quattro incontri tra le due compagini, la prima in terra irlandese. Dopo le due larghe vittorie azzurre del 9 e 15 dicembre scorsi a Noceto (rispettivamente 45-33 e 45-10 i due risultati), c’è grande curiosità per il doppio confronto dublinese, a calendario per l’appunto domenica 14 e venerdì 19 gennaio. Nelle considerazioni di Fernandez la fotografia del match: “Andiamo ad affrontare questo ed il prossimo incontro con una consapevolezza diversa, forti dell’esperienza maturata nelle due partite già disputate a dicembre, che viceversa rappresentavano per tutti noi una grande incognita. Entrambe le squadre saranno profondamente diverse rispetto ai due precedenti, con un forte turn-over di giocatori che era e rimane uno degli obiettivi di questo progetto, vale a dire testare una base molto larga e trasversale tra la Serie A Élite e le due franchigie”. “Siamo veramente soddisfatti della risposta data dai ragazzi, da tutti i ragazzi che stanno facendo parte di questa Selezione: toccare con mano quanto tra loro nel giro di pochi giorni il legame tra campo e spogliatoio cresca enormemente è uno degli aspetti più belli, ma più importante è aver potuto verificare la risposta in partita, la capacità di adattamento all’avversario e la costruzione di una fiducia progressiva negli 80 minuti”, prosegue Fernandez, affiancato nello staff da Gonzalo Garcia per i trequarti e da Michele Rizzo per gli avanti, con Andrea De Marchi nel ruolo di Team Manager. “Sono certo che il bagaglio che stiamo costruendo abbia un peso specifico molto rilevante nel percorso di formazione del nostro movimento verso l’alto livello, dando senso ad un progetto che valorizza la collaborazione tra le nostre due franchigie di URC, le Accademie e i Club di Serie A Élite”. “Ora pensiamo a dare il massimo contro la selezione irlandese, dando continuità al lavoro fin qui fatto: ho detto a più riprese che il risultato non ha alcuna importanza, contano altri fattori, ma è chiaro che vincere le prime due partite è stato bello, e che anche qui a Dublino cercheremo di fare lo stesso, tenendo nella dovuta considerazione il contesto sperimentale della gara”. La partita sarà giocata con regole adattate sui cambi, liberi e ripetibili nell’arco degli 80 minuti, e 26 giocatori per parte in lista gara. La IRFU non ha previsto la diretta streaming dell'incontro.



SELEZIONE ITALIANA U23, la formazione annunciata: 15. AVACA Franco (Mogliano Veneto Rugby)

14. CUMINETTI Federico (Rugby Lyons)

13. PASSARELLA Dewi (Mogliano Veneto Rugby)

12. DRAGO Filippo (Benetton Rugby Treviso)

11. GESI Alessandro (Rugby Colorno 1975/Accademia Zebre Parma)

10. MARIN Leonardo (Benetton Rugby Treviso, 6 caps con la Nazionale Maggiore)

9. CUOGHI Andrea (Rugby Lyons)

8. LOCATELLI Samuele (Rugby Viadana 1970)

7. MEGGIATO Matteo (Rugby Rovigo Delta)

6. KINGI Jadin (Mogliano Veneto Rugby)

5. FAVRETTO Riccardo (Benetton Rugby Treviso, 1 cap con la Nazionale Maggiore)

4. ANDREOLI Riccardo (Rugby Vicenza/Accademia Benetton Rugby)

3. GENOVESE Riccardo (Zebre Rugby Club/Accademia Zebre Parma)

2. DI BARTOLOMEO Tommaso (Zebre Rugby Club)

1. AMINU Destiny (Mogliano Veneto Rugby) A disposizione: 16. TADDIA Nicolò (Fiamme Oro Roma), 17. TADDEI Samuele (Rugby Colorno 1975/Accademia Zebre Parma), 18. TRIPODO Antonio (Rugby Lyons), 19. PIANTELLA Nicola (Zebre Rugby Club), 20. HENDERSON Bradley Ross (Rugby Lyons/Accademia Zebre Parma), 21. TOMMASELLI Gianluca (Fiamme Oro Rugby), 22. SANTE Giovanni (Montpellier Hérault), 23. BOZZONI Filippo (Zebre Rugby Club), 24. VACCARI Flavio (Rugby Rovigo Delta), 25. JANNELLI Tommaso (Rugby Viadana 1970), 26. DOUGLAS Matthias Leon (Mogliano Veneto Rugby)

I due precedenti: 9 dicembre 2023, Noceto (PR)

Italia U23 v IRFU Combined Academies: 45-33 15 dicembre 2023, Noceto (PR)

Italia U23 v IRFU Combined Academies: 45-10