Azzurri in campo domani, venerdì 19 gennaio alle 15:00 italiane. Cambio di campo per il grande freddo che sta colpendo Dublino in queste ore Roma – La serie di quattro test amichevoli contro la selezione IRFU Combined Academies - frutto della collaborazione tra FIR e Union irlandese nell’ambito dei programmi di sviluppo degli atleti di interesse nazionale - volge al termine con meno di 24 ore prima del kick-off della seconda sfida di Dublino. Lo staff tecnico coordinato dal c.t. German Fernandez (con lui anche Gonzalo Garcia per i trequarti, Michele Rizzo per gli avanti e Andrea De Marchi nel ruolo di Team Manager) ha ufficializzato poco fa la formazione che domani, venerdì 19 gennaio, con kick-off alle ore 14:00 locali (le 15:00 in Italia), presso il “Lakelands” del Terenure College RFC scenderà in campo contro i padroni di casa. Il cambio del terreno di gioco è stato imposto dalle difficili condizioni climatiche che stanno caratterizzando queste giornate dublinesi, con un’ondata di freddo intenso che ha reso impraticabile buona parte degli impianti cittadini, compreso l’High Performance Center sede del recente confronto tra le due squadre. Parecchie le novità nella lista dei 26 tra titolari e riserve, con il trevigiano Favretto che parte con il numero 8 mentre Kingi slitta in seconda linea ad affiancare Piantella. Turn-over tra i primi tre davanti, dove Tripodo e Taddei sono le novità dal primo minuto ai lati del confermato Di Bartolomeo. In mediana torna la coppia Marin-Cuoghi, per il resto la linea veloce ricalca quella vista all’opera domenica scorsa. La partita sarà giocata con regole adattate sui cambi, liberi e ripetibili nell’arco degli 80 minuti. La IRFU non ha previsto copertura streaming della gara. SELEZIONE ITALIANA U23, la formazione annunciata: 15. AVACA Franco (Mogliano Veneto Rugby)

14. CUMINETTI Federico (Rugby Lyons)

13. PASSARELLA Dewi (Mogliano Veneto Rugby)

12. DRAGO Filippo (Benetton Rugby Treviso)

11. GESI Alessandro (Rugby Colorno 1975/Accademia Zebre Parma)

10. MARIN Leonardo (Benetton Rugby Treviso, 6 caps con la Nazionale Maggiore)

9. CUOGHI Andrea (Rugby Lyons)

8. FAVRETTO Riccardo (Benetton Rugby Treviso, 1 cap con la Nazionale Maggiore)

7. MEGGIATO Matteo (Rugby Rovigo Delta)

6. LOCATELLI Samuele (Rugby Viadana 1970)

5. KINGI Jadin (Mogliano Veneto Rugby)

4. PIANTELLA Nicola (Zebre Rugby Club)

3. TRIPODO Antonio (Rugby Lyons)

2. DI BARTOLOMEO Tommaso (Zebre Rugby Club)

1. TADDEI Samuele (Rugby Colorno 1975/Accademia Zebre Parma) A disposizione: 16. FERRARA Francesco (Rugby Colorno 1975), 17. AMINU Destiny (Mogliano Veneto Rugby), 18. MAZZANTI Mattia (Valorugby Emilia), 19. FILONI Alessandro (Rugby Lyons), 20. HENDERSON Bradley Ross (Rugby Lyons/Accademia Zebre Parma), 21. TOMMASELLI Gianluca (Fiamme Oro Rugby), 22. SANTE Giovanni (Montpellier Hérault), 23. CIARDULLO Fabrizio (Viadana Rugby 1970), 24. VACCARI Flavio (Rugby Rovigo Delta), 25. JANNELLI Tommaso (Rugby Viadana 1970), 26. BOZZONI Filippo (Zebre Rugby)

I precedenti: 9 dicembre 2023, Noceto (PR)

Italia U23 v IRFU Combined Academies: 45-33 15 dicembre 2023, Noceto (PR)

Italia U23 v IRFU Combined Academies: 45-10 15 gennaio 2024, Dublino

IRFU Combined Academies v Italia U23: 22-7